Це лише перша ластівка: Данілов анонсував нові антиолігархічні законопроєкти

Президент Зеленський вимагає від Ради найближчим часом ухвалити закон про олігархів.

В Україні через два тижні напрацюють додаткові антиолігархічні законопроєкти. Вони будуть розроблені паралельно із тим проєктом закону про олігархів, який президент Зеленський вже направив до Верховної Ради.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу 4 червня.

"На засіданні РНБО ми розглядали закон, як його називають в народі, про олігархів. Був звіт заступника керівника Офісу президента пана Смірнова. Ми звернули увагу, що не всі органи належним способом попрацювали над цим законопроєктом. Сьогодні вони отримали ще одне, додаткове протокольне доручення, активізувати свою роботу. Тому що цей закон - це перша ластівка в мережі законів, які повинні покласти край олігархічно-економічній системі, яка до сьогодні була в нашій країні. Ще раз наголошую, що це - перший закон, але він не є останнім", - сказав Данілов.

Також секретар РНБО повідомив, що через два тижні з'являться нові законопроєкти, які стосуватимуться українських олігархів.

"До цього питання були залучені всі керівники провідних органів, які повинні цим питанням займатись. Перш за все - це керівники НАБУ та ДБР, Антимонопольного комітету. Також були запрошені голови комітетів Верховної Ради, запросили керівника Офісу простих рішень Саакашвілі, який виступав. Була дискусія стосовного цього законопроєкту. Зараз слово по цьому питанню має бути за Верховною Радою. Чекатимемо, як там розгортатимуться події. Президент наполягає, щоб він був прийнятий якомога швидше. Антиолігархічний закон - це первинна частина низки законодавчих актів, які найближчим часом, а президент дав час два тижні відповідним органам, з'являться. Через два тижні ви побачите наступні законопроєкти", - сказав Олексій Данілов.

Нагадаємо, президент Зеленський направив закон про олігархів в Раду і на офіційному парламентському сайті вже з'явився текст документа. Народні депутати від "Слуги народу" кажуть, що це лише початок шляху.

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