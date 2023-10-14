"Це лише початок» - заявив Нетаньягу після майже тижневих ударів по Газі

Після майже тижня авіаударів по Газі, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попередив, що «це - лише початок».

Про це пише CNN.

«Сьогодні ми всі розуміємо, що ми боремося за наш дім, наш дім для всіх нас, і ми боремося як леви», - сказав Нетаньягу.

«Ми ніколи не забудемо звірства наших ворогів, ми не збираємося прощати і не дозволимо світу забути чи будь-кому іншому про те, що сталося з єврейським народом у минулому/ І в останні десятки років ми рішуче боремося з нашими ворогами, і це лише початок, і наші вороги тільки-но збираються почати платити ціну», - сказав він.

"Я кажу вам, що це тільки початок, я не збираюся давати вам додаткові подробиці, але це тільки початок", - додав Нетаньягу.

Трохи передісторії: ізраїльські військові в четвер попередили 1,1 мільйона людей, які проживають на півночі Гази, щоб вони покинули свої домівки, на тлі ознак того, що вони мають намір посилити свій наступ у відповідь на ХАМАС після терористичних атак групи 7 жовтня, у результаті яких загинули понад 1300 людей.

За даними міністерства охорони здоров’я Палестини, протягом шести днів ізраїльські військові літаки завдавали повітряних ударів по сектору Газа, які перетворили вулиці та будинки на руїни та вбили понад 1799 людей, у тому числі 583 дітей, і поранили 7388 осіб.

Раніше президент Росії Володимир Путін зробив заяву про "вирішення палестино-ізраїльського конфлікту" та виступив за створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі.

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