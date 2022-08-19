Це літо може стати найтрагічнішим: Зеленський повідомив про роботу над місією на Запорізьку АЕС

На сьогодні українські дипломати, партнери, представники ООН, МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути скерована на Запорізьку АЕС.

Якщо шантаж з боку Росії радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію як одне з найтрагічніших.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні 19 серпня.

"Українські дипломати, наші партнери, представники ООН, МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути направлена на Запорізьку атомну станцію. З цієї місії може початись відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі", – сказав глава держави.

Він також подякував усім, хто приєднався до цієї роботи та ініціативи.

"Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час. Бо в жодній інструкції жодної атомної станції світу не передбачений порядок на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень", – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, 19 серпня після розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном російський диктатор Володимир Путін погодився на пропозицію, щоб фахівці МАГАТЕ прибули на Запорізьку АЕС через територію України.

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