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Це має вирішувати Україна: Нуланд переконана результат війни з РФ має вирішувати українське суспільство

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США надаватимуть рішучу підтримку Україні та зроблять усе можливе для зміни воєнної ситуації, але як має виглядати результат цієї війни має вирішувати тільки українське суспільство.

Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, - пише Укрінформ.

«Ми твердо переконані, що це має вирішувати Україна і її демократично обране керівництво. Будь-яка війна закінчується дипломатичними перемовинами, але коли саме настане час сідати за стіл переговорів і як має виглядати кінцевий стан цієї війни, має вирішувати українське суспільство», - сказала Нуланд.

Заступниця держсекретаря додала, що США завжди будуть рішуче підтримувати позицію України.

«Ці події необхідно повернути в іншому напрямку, і для цього ми зробимо все можливе», - запевнила вона.

Нагадаємо, від початку вересня під час контрнаступу ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч кілометрів українських територій. Зеленський наголосив, що українська армія буде гнати окупантів до кордону з РФ, бо "в Україні їм місця немає й не буде".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
420
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