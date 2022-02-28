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"Це моя земля,  ви у мене вдома": українка на Сумщині морально знищила окупантів на блокпосту (відео)

"Це моя земля,  ви у мене вдома": українка на Сумщині морально знищила окупантів на блокпосту (відео)

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"Це моя земля,  ви у мене вдома": українка на Сумщині морально знищила окупантів на блокпосту (відео)

Інцидент трапився в селі Житнє.

У Роменському районі Сумської області окупанти зупинили жінку на блокпосту. Громадянка емоційно пояснила терористам, що це українська земля, відмовилася показувати їм документи та морально знищила ворога. 

Відео їхнього спілкування поширив заступник голови МВС Антон Геращенко. 

Українка розповіла, що інцидент трапився в селі Житнє. За її словами, їх зупинили "невідомі люди з червоними полосками", вимагали документи і відкрити багажник, не пояснюючи підстав.

"А чого ти заховав обличчя і йдеш до нас? Так покажіть своє обличчя! Чому я маю терористам показувати свої паспорти? Я взагалі громадянка Українки, я тут народилася, на цій рідній земелечці.  Розумієте? Чому ви прийшли вбивати моїх батьків і дітей? Чому ви зброєю мене зупиняєте на моїй землі? Ви розумієте, що це моя земля?! Ця рідня земля. МОЯ", - емоційно заявляє українка

"Зніміть маску, я хочу глянути, що за людина на жінку з автоматом стоїть. - каже жінка і продовжує: - Так чому ви прийшли до Сум?! Я до вас не йшла! Я на вашій землі нікого не вбиваю. Чому ви прийшли сюди? Хто ви такий?... Ви у мене вдома". 

Громадянка України наголошує, що не повинна нікому показувати свій паспорт: "Ви хочете сказати, що я в РФ? Чи в Казахстані? Чи Азербайджані? Ну, де я зараз перебуваю? Ви мені поясніть, бо я, мабуть, щось не розумію. Чому ви тут стали? Навіщо мені тут паспортний режим?".

Примітно, що силовик говорив із жінкою російською, огризався у відповідь. А також повторював традиційну кремлівську пропаганду.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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