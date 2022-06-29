"Це нам важливо": у Зеленського прокоментували новий пакет допомоги від НАТО і пояснили, чому без зброї

"Це нам важливо": у Зеленського прокоментували новий пакет допомоги від НАТО і пояснили, чому без зброї

На закритій сесії саміту НАТО країни-члени обговорювали питання постачання озброєння Україні. Сам Альянс як організація не займається постачанням зброї і затверджений пакет допомоги Україні не включає її.

Пальне, медична допомога та засоби для боротьби з ворожими дронами, які увійшли до нового пакета допомоги від НАТО, є дуже важливими для України.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква у Мадриді 29 червня, передає кореспондент ТСН.ua.

"Певні члени (НАТО – ред.) під час закритої сесії (саміту – ред.) говорили про обов’язки, додаткові до тих, які вони вже оголосили, що нададуть (Україні – ред.) у питанні важкого озброєння. Але ми чітко маємо розділяти ці питання: НАТО як організація не займається постачанням озброєння. Це все на відповідальності країн-членів НАТО. І практично з кожною країною-членом НАТО ми маємо відповідний перебіг переговорів і таких постачань. Хтось робить це швидше, хтось – повільніше, хтось тільки починає це робити. Але з кожною країною-членом НАТО є динаміка", – повідомив заступник очільника ОП.

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Він також прокоментував затверджений Альянсом 29 червня пакет допомоги Україні.

"Що стосується НАТО як організації, то комплексний пакет допомоги – це не нова історія. Цей пакет вперше був виділений в такому обсязі, сформульований як така рамка ще в 2014 році. І протягом цих років НАТО постачає нам відповідне обладнання, нелетальну техніку, яка нам потрібна. На нинішньому саміті було увалено рішення розширити цей пакет відповідно до потреб України. Це нам важливо. Хіба нам не важливе пальне для наших Збройних сил, дизель, паливно-мастильні матеріали? Безумовно, важливо. Хіба нам не важливі системи боротьби з дронами і іншими літальними об’єктами, медична допомога? Важливі", – пояснив Жовква.

"Навіть фінансування додаткове від НАТО для того, щоб держав-члени Альянсу використовували для постачання своїх видів озброєння (Україні – ред.), або для тренування наших військових на цій новітній техніці, це важливо", – зауважив він.

За оцінками заступника голови ОП, "на сьогодні в питанні таких постачань НАТО робить те, що може. "

"Я можу підтвердити – так, це відповідає нашим очікуванням. Звичайно, як і в питанні постачання озброєння, ми хотіли б більше і швидше. Але над цим ми працюємо", – резюмував Жовква.

Нагадаємо, на саміті в Мадриді 29 червня країни НАТО затвердили новий пакет допомоги для України: пальне, аптечки та засоби для боротьби з дронами.

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