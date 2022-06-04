"Це наш пріоритет": Єрмак прокоментував підготовку сьомого пакета санкції проти Росії

"Це наш пріоритет": Єрмак прокоментував підготовку сьомого пакета санкції проти Росії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що до сьомого пакету санкцій ЄС мають увійти російських газ та ширший перелік банків.

Треба більше російських банків відключити від SWIFT.

Про це голова ОП написав у Мережі 4 червня.

"Сьомий пакет санкцій проти росії – це наш пріоритет. Як повідомив заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський, ЄС вже розпочав роботу над ним", – йдеться в дописі.

"Нові обмеження мають стосуватися російського газу та розширення списку банків, які відключать від SWIFT, зокрема – "Газпромбанку", – додав Єрмак.

Нагадаємо, 4 червня Яблонський повідомив, що ЄС розпочав роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії за її війну проти України. Зокрема, обговорюється можливість конфіскувати всі заморожені в Європі російські активи.

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