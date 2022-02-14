"Це наша справа з Путіним": Лукашенко розповів, коли війська РФ покинуть територію Білорусі

"Це наша справа з Путіним": Лукашенко розповів, коли війська РФ покинуть територію Білорусі

Він анонсував зустріч з російським лідером вже найближчим часом.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що лише їм із президентом Росії Володимиром Путіним вирішувати, коли війська РФ покинуть територію Білорусі.

Про це він заявив під час зустрічі з українським політиком Олександром Морозом у понеділок 14 лютого, пише Белта.

"Сьогодні кричать ґвалтом: "Коли виведете війська?". Слухайте, це наша справа з Путіним. Ми найближчим часом зустрінемось і ухвалимо рішення, коли, в які терміни, за яким графіком виводити звідси Збройні Сили Російської Федерації. Це наша справа", - сказав він.

Нагадаємо:

Найближчий табір російських військ, які тренуються разом з білорусами, зовсім поруч з українським кордоном. Ця ділянка кордону вважається ймовірним місцем прориву, якщо, під прикриттям навчань, Кремль все ж таки наважиться дати команду "На Київ!". Але з висоти гелікоптера не видно ознак того, що навчальна війна перетворюється на справжню.

На навчання "Союзна рішучість-2022" Росія зібрала понад 30 тисяч військових. Угруповання підсилене комплексами ППО С-400, які можуть збивати літаки над Києвом просто з білоруської території. Загалом Україну оточує понад 130 тисяч російських солдатів разом із технікою. Все це, за задумом Кремля, має налякати і переконати світ виконувати божевільні умови.

Американська спецслужба ЦРУ попередила союзників у Європі про те, що на основі нової інформації існують побоювання, що напад Росії на Україну може початися вже "найближчої середи", 16 лютого.

Росія продовжує стягувати війська довкола України

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