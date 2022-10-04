"Це наші спільні перемоги": Зеленський розповів, про що говорив з Байденом та іншими політиками

Байден сказав, що українські військові та народ надихають увесь світ.

Президент України Володимир Зеленський провів 4 жовтня серію важливих переговорів – з лідерами США, Індії та Італії.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

США

"Ввечері говорив з Президентом США Байденом. Передусім подякував йому за черговий пакет оборонної підтримки для нашої держави, зокрема за нові HIMARS. А загалом я відзначив, що успіхи наших військових – усі успіхи в поверненні свободи нашим людям – це наші спільні успіхи, це наші спільні перемоги", – сказав Зеленський.

Також читайте Маємо хороші новини з передової: Зеленський розповів про десятки звільнених від окупантів населених пунктів

Він повідомив, що обговорив із Байденом ключові аспекти взаємодії держав поза оборонною сферою, зокрема фінансову підтримку – зокрема пакет підтримки обсягом понад 12 млрд дол. Сторони також бговорили політичні кроки, співпрацю в міжнародних організаціях.

"А особливо приємно мені було почути слова президента Байдена про те, що наші військові надихають увесь світ, наш народ надихає весь світ. І це справді так: наша перемога у цій війні покаже, як багато Україна може дати глобальній міцності свободи, глобальній міцності демократії", – зауважив президент.

Індія

Зеленський також порозмовляв з прем'єром Індії Наредрою Моді.

"Проінформував пана моді про ситуацію на передовій, про успіхи наших військових. Детально представив наш погляд на нещодавні ескалаційні кроки Росії. Саме Кремль робить абсолютно все, щоб ця війна могла завершитись тільки на полі бою, а не за столом переговорів", – сказав Зеленський.

Італія

Також український лідер говорив з Джорджею Мелоні – лідеркою політичної сили "Брати Італії", яка здобула впевнену перемогу на нещодавніх виборах.

"Це була дуже предметна розмова про те, як іще збільшити нашу міждержавну співпрацю та як посилити наші можливості – і України, і Італії. Від імені всіх українців подякував Італії за потужні пакети оборонної підтримки. Чекаємо пані Мелоні в Києві з офіційним візитом", – розповів глава держави.

Нагадаємо, раніше про розмову Байдена з Зеленським повідомили в Білому домі. Так, там послалися на слова американського лідера про те, що США ніколи не визнають спроби незаконної анексії української території. Окрім того, Байден анонсував виділення Україні нової військової допомоги.

Читайте також: