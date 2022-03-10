Це найбільша підтримка Європи з 2013 року - голова української делегації у ПАРЄ

Це найбільша підтримка Європи з 2013 року - голова української делегації у ПАРЄ

За її словами, необхідно далі крокувати шляхом до повноцінного членства України в ЄС.

Народна депутатка України, голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева констатує найбільшу підтримку України з боку Європи, починаючи з 2013 року.

Про це пише Укрінформ.

“Це найбільша підтримка Європи з 2013 року, саме зараз, і президента, і депутатів, і взагалі народу України. Ми дійсно стали ближчими”, - зазначила Мезенцева.

За її словами, необхідно далі крокувати шляхом до повноцінного членства України в ЄС.

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“Ми дуже хочемо, щоб у нас був прогрес серед урядів країн-членів ЄС, які будуть розглядати наше членство, абсолютно прагнемо цього”, - наголосила вона.

Депутат підкреслила, що звісно зараз обговорюється військова допомога, гуманітарні коридори, до чого, за її словами, вже висловили бажання залучатися деякі європарламентарі. “І це необхідно забезпечити якомога швидше”, - додала вона.

“Ми хочемо також заохотити їх продовжити їздити в Україну. Вони везуть гуманітарну допомогу, вони спілкуються з людьми, з військовими, це посилює підтримку України”, - сказала Мезенцева.

В цьому контексті парламентарій зазначила, що дуже важливо доносити інформацію до європейців особисто, що це набагато ефективніше, ніж “читати документи і передавати для резолюцій цифри жертв”.

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