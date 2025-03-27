"Це найкращі санкції": експерт пояснив, чому Росії вигідне припинення обстрілів енергетики

Росія зацікавлена у припинені обстрілів обʼєктів енергетики, оскільки зазнає великих втрат від ударів Сил оборони України.

Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній, інформує РБК-Україна.

Він заявив, що Росія вже зазнала великих втрат від обстрілів, які Сили оборони завдають по російським обʼєктах енергетики.

"Є загроза, що Україна може перекрити реальний експорт Росії. Не цими санкціями (які застосовує ЄС - ред.) Найкращі санкції - це удари", - заявив Загородній.

Крім того, він нагадав, що Україна вже отримала дрони, які здатні завдавати ударів на відстані близько 3 тисяч кілометрів.

"А це означає - Уренгой. А це означає - станції перекачування газу, а це не тільки трубопроводами всередині Росії, а й експорт до Китаю. Вони знають, що ракетна програма не стоїть на місці, сюрпризи накопичуються і тому намагаються врятуватися (намагаючись домовитися про припинення обстрілу енергетики - ред.)", - вважає Загородній.

Раніше повідомлялося, що в ОП спростували заяву РФ про "перемир’я" щодо енергетики.

Ми раніше інформували, що Україна закрила список критичних об’єктів, які передавала американським партнерам.

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