Ексглава Білого дому вважає, що Путін планує виступити миротворцем.

Колишній президент США Дональд Трамп вважає визнання незалежності президентом РФ Володимиром Путіним "Донецької та Луганської республік" геніальним.

Про це пише The Washington Post.

"Я вчора побачив це по телевізору, і я сказав: "Це геніально". Путін декларує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це чудово", - сказав Трамп в інтерв'ю американському подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show.

Ексглава Білого дому вважає, що Путін планує виступити миротворцем.

"Отже, Путін зараз каже: "Це самостійна", більша частина України... І він піде і буде миротворцем. Це найсильніша миротворча сила", - сказав Трамп.

Нагадаємо:

Після авантюри президента РФ НА Донбасі проти "кремлівського Володимира" згуртувався весь цивілізований світ. Лідери країн та очільники міжнарожних організацій публікують заяви та запроваджуть потужні санкційні обмеження.

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