“Це не дуже приємно”: Зеленський прокоментував свою розмову з Трампом після Путіна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що розмова з Трампом після його телефонного дзвінка до Путіна не свідчить про пріоритети американського лідера.

Про це він сказав журналістам під час відвідання ХАЕС.

“Він [Дональд Трамп] сказав, що хотів поговорити одночасно з двома президентами, тобто у розмові він не сказав, що Путін і Росія були пріоритетом. Сьогодні ми довіряємо цим словам...” - наголосив Зеленський.

При цьому український президент зазначив, що провів з президентом США Дональдом Трампом уже три розмови.

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“Тому я не сприймаю цей телефонний дзвінок як пріоритет, що спочатку він говорив з Росією. Хоча дійсно це не дуже приємно у будь-якому випадку”, - зізнався він.

Зеленський згадав про реакцію українського суспільства на переговори Трампа і Путіна і те, як відреагували європейці - “передусім Україна і нічого не може бути про Україну без України”.

Український президент зазначив, що пріоритетом повинні бути зустрічі Україна-Америка.

“Тільки після таких зустрічей, після напрацювання плану, як зупинити Путіна, я вважаю справедливим було б говорити з росіянами. Для нас це дуже важливо, сьогодні це ще не звучить, але я вважаю, що за столом переговорів повинні бути і європейці. Ми є частиною Європи і ми обов’язково будемо частиною Євросоюзу”, - додав він.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив, що він і президент Росії Володимир Путін домовилися почати переговори про припинення вогню в Україні.

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