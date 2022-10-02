"Це не імпровізація": Фейгін пояснив, чому Україна саме зараз зробила заяву про НАТО

На думку Фейгіна, у Вашингтоні хочуть дізнатися реакцію членів НАТО на потенційне членство України.

Заява про наміри України вступити до НАТО за пришвидшеною процедурою не є імпровізацією влади. Схоже, такий крок був погоджений зі США, аби побачити реакцію інших країн-членів Альянсу.

Таку думку російський опозиціонер, юрист Марк Фейгін висловив "24 каналу".

"Це не імпровізація, схоже на погоджену, насамперед Вашингтоном, конструкцію, щоб подивитися, як відреагують країни НАТО на це питання", – сказав він.

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Фейгін гадає, що до липня 2023 року члени Альянсу зможуть дійти згоди щодо членства України за виключенням двох-трьох держав. Тоді, наприклад, США можуть підштовхнути НАТО до прийняття держави до свого складу.

Водночас юрист зауважив, що навіть за умови прийняття України до Альянсу – військові НАТО не воюватимутьтам певний час. Проте дуже важливо, що на державу пошириється "ядерна парасолька".

"Це фактичне завершення війни, тому що в Москви тоді зникає головний козир", – наголосив Фейгін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна 30 вересня подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Зауважимо, як пояснив політолог Ярослав Божко, війна не є прямою юридичною перепоною для вступу якоїсь держави до Альянсу.

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