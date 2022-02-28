"Це не можна здійснити за кілька місяців": у Німеччині сумніваються, що Україна в прискореному порядку стане членом ЄС

"Це не можна здійснити за кілька місяців": у Німеччині сумніваються, що Україна в прискореному порядку стане членом ЄС

У Євросоюзі очікують, що запит України про невідкладне членство надійде найближчим часом.

Україна не зможе вступити до ЄС за спецпроцедурою в прискореному порядку Цього не станеться протягом декількох місяців.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час пресконференції.

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"Це не можна здійснити за кілька місяців", - заявила вона.

Як повідомлялось, в ЄС очікують, що запит президента України Володимира Зеленського невідкладно надати членство у Союзі надійде найближчим часом, після чого розпочнеться процедура його розгляду.