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"Це не можна здійснити за кілька місяців": у Німеччині сумніваються, що Україна в прискореному порядку стане членом ЄС

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"Це не можна здійснити за кілька місяців": у Німеччині сумніваються, що Україна в прискореному порядку стане членом ЄС

Associated Press

У Євросоюзі очікують, що запит України про невідкладне членство надійде найближчим часом.

Україна не зможе  вступити до ЄС за спецпроцедурою в прискореному порядку Цього не станеться протягом декількох місяців.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час пресконференції.

"Це не можна здійснити за кілька місяців", - заявила вона.

Як повідомлялось, в ЄС очікують, що запит президента України Володимира Зеленського невідкладно надати членство у Союзі надійде найближчим часом, після чого розпочнеться процедура його розгляду.

Правда про війну Росії проти України

Правда про війну Росії проти України

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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