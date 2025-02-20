Очільник МЗС Італії Таяні прокоментував звинувачення Трампа на адресу Зеленського

У відносинах між Трампом і Зеленським є тріщини, але в наших інтересах, щоб ситуація заспокоїлася і був досягнутий мир.

Віцепрем'єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав до спокою після заяв президента США Дональда Трампа на адресу президента України Володимира Зеленського, якого, серед іншого, Трамп назвав "диктатором".

Про це Таяні заявив в інтерв'ю "24 Mattino", передає італійське агентство ANSA.

"Слова нової адміністрації США завжди сильні. У відносинах між Трампом і Зеленським є тріщини, але в наших інтересах, щоб ситуація заспокоїлася і був досягнутий мир. Давайте не будемо зупинятися на цих словах. Це не наша мова. Треба тримати себе в руках, тому що сутички відбуваються, і їх буде ще більше", – зазначив він.

На думку Таяні, Трамп вдався до жорстоких слів, оскільки йому не сподобалася реакція Зеленського на американо-російську зустріч у Саудівській Аравії.

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Міністр додав, що Володимира Зеленського "обирали і завжди підтримували американці", зокрема адміністрація Трампа.

"Я пам’ятаю, що саме стара адміністрація Трампа привела Зеленського до Європи через посольство в Брюсселі", – сказав він.

За словами Таяні, Європі потрібно вийти за рамки словесних зіткнень і "працювати над досягненням миру".

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів" і порадив "діяти швидше", бо "нічого не залишиться від країни і нічим буде керувати".

Крім того, Трамп заговорив про вибори в Україні. Мовляв, влада не має достатньо підтримки населення, а народ хоче змін.

Дональд Трамп хоче позбутися президента України Володимира Зеленського, який йому ніколи не подобався.

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