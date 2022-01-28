"Це не новачки, не якісь "хлопчики" - це серйозна армія", - Зеленський про ЗСУ

Президент запевнив, що забезпечення української армії є достатнім у нинішній ситуації.

Армія України нині має потужні позиції, отримує достатнє забезпечення в нинішній ситуації, а також навчена воювати.

Про це 28 січня президент України Володимир Зеленський сказав під час брифінгу для іноземних ЗМІ.

"Як діяти? Діяти без паніки. У нас потужна армія. Озброювати свою армію. У них все є. Ну, всього не буває - наскільки це можна, наскільки це дозволяє економіка нашої країни. Потужна економіка дає можливість збільшувати і озброєння, і заробітну плату наших військових. Бо треба давати високі заробітні плати - і ми їх збільшуємо. Тому що вони віддають свої життя. 15 тисяч людей загинули", - сказав глава держави.

Він наголосив, що "сьогодні ситуація, коли ми повністю довіряємо нашій армії. Це не новачки, не якісь "хлопчики" - це серйозна армія. Якщо ми говоримо про армію рівня НАТО, вибачте, я вважаю, ми точно не слабкіші від цього рівня. Ми на цьому ж рівні як мінімум стоїмо. Тому що наша армія - вони практики".

"На жаль, я буду говорити цинічні речі. Вони воювали, вони поховали своїх друзів. Вони захищали державу, вони стріляли, вони вбивали. Вони показали себе дуже сильно і непогано в Афганістані. Це були військові розвідники. Вони показали, як вони працюють. Не втратили жодної людини - тисячу людей вивезли швидко. Тому ми повинні робити все, щоб у нас була міцна армія. Якщо почнеться, не дай Боже, повномасштабна війна, моральний дух нашого народу - він буде стояти пліч-о-пліч і захищати. Сьогодні народ повинен працювати на державу, на економіку нашої держави і на нашу безстрашну армію, яка готова захищати нашу державу", - сказав Зеленський.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.