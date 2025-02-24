"Це не обговорюється": радник Трампа категорично відповів про вступ України в НАТО

Волтц запевнив, що США віддані угодам п’ятої статті з іншими країнами НАТО, "але гарантії безпеки для України – це інша розмова".

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц заявив, що питання про вступ України до НАТО не розглядається.

Про це передає CNN.

"Це не обговорюється", – безапеляційно заявив радник Трампа. За його словами, Штати не будуть домагатися вступу України в НАТО.

Волтц розповів, що США підтримають гарантії безпеки України з боку Великої Британії та Франції. Він очікує від Європи, включно з Францією і Великою Британією, активніших дій у підтримці України.

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"Ми абсолютно віддані НАТО загалом, нашим угодам п’ятої статті з іншими країнами НАТО, але гарантії безпеки для України – це інша розмова", – продовжив Волтц.

Політик також згадав угоду між Україною та США про рідкісноземельні метали, що готується. Він висловив сподівання, що договір вдасться укласти

Коментар радника Трампа прозвучав після того, як президент України Володимир Зеленський у неділю заявив, що він готовий піти у відставку взамін на членство в НАТО.

Раніше радник Трампа Волтц закликав Україну "знизити тон" і підписати угоду про копалини.

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