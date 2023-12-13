Це не по-християнськи: віддати свої території – це повне божевілля - Зеленський

Зеленський риторично поцікавився у журналістів, чи готові вони віддати дітей терористам.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що віддати свої території – це повне божевілля.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з американським президентом Джо Байденом, відповідаючи на запитання журналістів, чого хоче США - перемоги України чи, щоб Україна повернула свої території.
"Це не по-християнськи. Ми говоримо про живих людей, яких вбивають, ґвалтують. Віддати територію – це віддати дітей. Чи готові ті люди, які говорять про це, віддати своїх дітей терористам?", - саме так відповів він на це складне запитання.
Нагадаємо, що раніше Байден заявив, що "після війни Україна буде гордою і сильною, якщо ми не відвернемося від неї".
Додамо, що 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.
Читайте також:
- У ВР припустили, коли США ухвалять продовження фінансової підтримки України
- "Візит Зеленського до США буде продуктивним": Умєров заінтригував заявою
- Чи можливий компроміс із Путіним та що з допомогою США: головне з інтерв’ю Зеленського латиноамериканським ЗМІ
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оплески за оплесками! Потужний виступ Зеленського у США!