Це не по-християнськи: віддати свої території – це повне божевілля - Зеленський

Зеленський риторично поцікавився у журналістів, чи готові вони віддати дітей терористам.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що віддати свої території – це повне божевілля.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з американським президентом Джо Байденом, відповідаючи на запитання журналістів, чого хоче США - перемоги України чи, щоб Україна повернула свої території.

"Це не по-християнськи. Ми говоримо про живих людей, яких вбивають, ґвалтують. Віддати територію – це віддати дітей. Чи готові ті люди, які говорять про це, віддати своїх дітей терористам?", - саме так відповів він на це складне запитання.

Нагадаємо, що раніше Байден заявив, що "після війни Україна буде гордою і сильною, якщо ми не відвернемося від неї".

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Додамо, що 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

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