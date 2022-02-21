"Це не порожня бравада": Путін заявив, що Україна планує створити власну ядерну зброю

Президент РФ вважає, що в України нібито з'явиться зброя масового знищення і це стане ще однією загрозою для Росії.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна нібито планує створити власну ядерну зброю та має всі необхідні для цього елементи.

Про це президент РФ заявив під час свого звернення в понеділок, 21 лютого.

"Ми також знаємо, що вже прозвучали заяви про те, що Україна планує створити власну ядерну зброю. І це не порожня бравада. Україна справді має у своєму розпорядженні ще радянські ядерні технології та засоби доставки такої зброї включно з авіацією, а також оперативно-тактичними ракетами "Точка У" – теж ще радянської конструкції, дальність яких перевищує 100 км", ­– заявив Путін.

"Обзавестися тактичною ядерною зброєю Україні буде значно простіше, ніж деяким іншим державам, не називатиму їх зараз, які фактично ведуть зараз такі розробки. Особливо – в разі технологічної підтримки з закордону. Цього теж ми не повинні виключати", ­– додав російський президент.

"З появою в України зброї масового знищення ситуація у світі, в Європі, особливо для нас – для Росії, зміниться найкардинальнішим чином. Ми не можемо не реагувати на цю реальну небезпеку. Тим більше, повторю, що західні покровителі можуть посприяти появі в Україні такої зброї, щоб створити ще одну загрозу для нашої країни", ­– додав Путін.

Нагадаємо, 19 лютого під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський оголосив, що ініціює переговори учасників Будапештського меморандуму щодо гарантій безпеки: Україна, Росія, США та Велика Британія. Зеленський сказав, що якщо переговори не відбудуться, "Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів".

21 лютого міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, нібито в України є все для того, щоб створити ядерну зброю.

Читайте також: