"Це не проксі-війна": США - про тезу Кремля, що РФ нібито воює з НАТО

Речник Держдепартаменту наголосив, що Росія не воює ні зі США, ні з НАТО

У США спростували тезу кремлівської пропаганди, мовляв Росія веде війну з усім блоком НАТО.

Про це сказав речник Держдепартаменту США Нед Прайс російському виданню "Meduza".

"Що б там не говорили в Москві, а ми від них чули багато неправди останнім часом, це ніяка не проксі-війна (війна за довіреністю, війна чужими руками – Ред.)", – пояснив Прайс.

Він наголосив, що Росія не воює ні зі США, ні з НАТО, а проводить нічим не спровоковане незаконне вторгнення до суверенної України.

"Україна не зробила нічого, щоб заслужити таку агресію проти себе. Тому на інші країни світу, зокрема США, а також десятки наших партнерів, покладено обов'язок допомагати Україні захищатися. Саме цим ми й займаємося: ми передали Україні оборонне озброєння на понад 20 мільярдів доларів. Це саме те, що потрібно українцям для протистояння російському вторгненню та стримування спроб агресора захопити нові території України", – каже речник Держдепу.

Нагадаємо, російська пропаганда після невдач армії окупантів дедалі частіше стала поширювати тезу, що РФ воює не з Україною, а з усім блоком НАТО. Тому росіянам потрібно готуватися до тривалої війни.

Зокрема, 7 грудня Путін заявив, що війна в Україні може затягнутися на тривалий термін.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що цією тезою Путін блефує і хоче домовитися з Заходом, або змусити Європу посадити Україну за стіл переговорів. А військовий експерт Іван Ступак заявив, що Росії забракне ресурсів для ведення затяжної війни.

Тим часом пропагандисти вже вимагають збільшити в РФ термін строкової служби і кидати "на забій" 18-річних юнаків.

Читайте також: