"Це не просто візит до Байдена": у МЗС розкрили деталі поїздки Зеленського до США

"Це не просто візит до Байдена": у МЗС розкрили деталі поїздки Зеленського до США

До візиту президента Володимира Зеленського до США активно готуються.

Президент України Володимир Зеленський у липні має запланований візит до США. Але наразі українська сторона досі не отримала конкретних дат.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на форумі "Україна 30".

"Нам було запропоновано кінець липня, але ми ще не отримали конкретних днів, коли цей візит відбудеться. Втім, ми чекаємо підтвердження дати вже незабаром і американська сторона вже активно з нами працює над підготовкою візиту", - сказав голова МЗС.

За словами Кулеби, головною темою зустрічі Байдена і Зеленського стане питання безпеки, роль Вашингтона у процесі припинення російської агресії і деокупації українських територій. Також обговорять можливість американських інвестицій в Україну, реформи.

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"Ми говоритимемо, якою буде оптимальна роль США у процесі припинення російської агресії і деокупації українських територій. Або це буде пряма участь у "нормандському форматі", або паралельний трек, який перетинатиметься з "нормандським форматом... Окрім зустрічі з адміністрацією, буде багато інших заходів: будуть контакти по лінії Міжнародного валютного фонду, зустрічі з громадою, з американським бізнесом. Це не просто візит до президента Байдена", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 7 червня під час телефонної розмови президента США і Володимира Зеленського стало відомо, що Джо Байден запросив президента України до Білого дому.

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