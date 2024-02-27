"Це не шлях до перемоги": Сікорський назвав три кроки, щоб зупинити Путіна

Польський міністр наголосив, що російське вторгнення до України – це аж ніяк не регіональний конфлікт – це війна з глобальними наслідками.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що цей рік для України має вирішальне значення, і без допомоги США тут не обійтися.

Про це очільник польського МЗС заявив під час виступу в Atlantic Council у Вашингтоні.

За словами Сікорського, щоб запобігти більш глобальній війні, яка наближається до кордонів НАТО, а також показати автократіям, що вони не виграють, треба зробити лише три кроки.

Перший – забезпечити Україну всією зброєю, яка їй терміново потрібна.

– забезпечити Україну всією зброєю, яка їй терміново потрібна. Другий – інвестувати в безпеку Заходу, щоб створити настільки потужне стримування, яке засліпить президента РФ Володимира Путіна та його послідовників.

– інвестувати в безпеку Заходу, щоб створити настільки потужне стримування, яке засліпить президента РФ Володимира Путіна та його послідовників. Третій – поглибити та розширити західні альянси, щоб забезпечити тривалий мир із позиції сили.

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За словами польського міністра, російське вторгнення до України – це аж ніяк не регіональний конфлікт – це війна з глобальними наслідками. Тому, якщо Захід вирішить залишити Україну, Путін, як і інші противники по всьому світу, це побачать і зрозуміють, що їм може зійти з рук все, що завгодно.

"Якщо його не зупинити, він продовжить свій марш жорстокості. Путін працює не сам. Сьогодні багато бомб, що падають на українців, їхні школи, церкви та багатоквартирні будинки, несуть іранські безпілотники та гіперзвукові ракети з мікрочіпами, які Росія отримує контрабандою через інші країни. Нещодавно Північна Корея надіслала Росії зброю далекого радіусу дії, щоб посіяти ще більше терору серед мирного населення", – зазначив Сікорський.

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За його словами, цю суміш терористів і диктаторів об'єднує одне, – ненависть до Америки, Заходу та демократії, яку підживлює страх. Вони прагнуть показати, що США слабкі, неефективні та безнадійно розділені, що Америка більше не може діяти ефективно чи бути силою добра у світі, а Україна для них – це тест.

Нагадаємо, що гроші на військову допомогу Україні адміністрація президента США Джо Байдена вичерпала ще наприкінці грудня 2023 року. Через заблокований Дональдом Трампом Конгрес від кінця вересня 2023 року американські законодавці не можуть ухвалити ні пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, ні власний федеральний бюджет на 2024 рік.

27 лютого Байден вкотре зустрінеться з лідерами Конгресу та спікером Палати представників Майком Джонсоном (який блокує винесення на голосування нижньої палати ухвалений кілька тижнів тому Сенатом пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 118 млрд дол.), щоб спробувати розблокувати мільярди доларів екстреної допомоги Україні й запобігти шатдауну – блокуванню роботи всіх держустанов включно з відсутністю фінансування американської армії, бо термін на ухвалення чергової бюджетної резолюції Конгресом США минає 8 березня.

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