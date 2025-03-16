Це не справа Росії: Макрон жорстко виступив щодо відправки миротворців до України

Україна є суверенною державою і сама прийматиме рішення про розміщення військо союзників.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у російських агресорів немає права голосу щодо питання про присутності європейських військових на території України.

Про це президент Франції заявив під час інтервʼю газеті Le Parisien.

Він нагадав, що Україна є суверенною державою і має повне право запрошувати війська союзницьких держав на свою територію.

"Україна є суверенною державою, і якщо вона просить союзницькі війська перебувати на її території, то це не справа Росії - приймати їх чи ні", - сказав Макрон.

На питання щодо мирного плану Великої Британії та Франції, який майже завершений, Макрон пояснив, що мета не в тому, що створювати великі військові сили, оскільки українська армія є найбільшою в Європі.

"Ідеться про розгортання по кілька тисяч чоловік від кожної країни в ключових точках для проведення тренувальних програм і демонстрації нашої підтримки в довгостроковій перспективі", - розповів очільник Франції.

Раніше повідомлялося, що Макрон прокоментував реакцію Путіна на пропозицію США припинити вогонь.

Ми раніше інформували, що Макрон закликав почати розробляти план гарантій безпеки для України.

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