"Це не вічність": Зеленський закликав США не піддаватися на спроби Росії затягнути початок перемир’я

Український президент вважає, що під час припинення вогню усі сторони повинні показати бажання завершити війну.

Президент України Володимир Зеленський закликав США не піддаватися на спроби Росії затягнути початок 30-денного припинення вогню, згоду на яке уже дала українська сторона.

Про це він сказав у суботу, 15 березня, на брифінгу.

Український лідер наголосив, що найголовніше для США – не йти на жодне російське "але" в темі припинення вогню.

"Припинення вогню на 30 днів – це не вічність. Це тиша на 30 діб, де всім сторонам дається шанс показати швидкість та бажання завершити війну. Або ж навпаки", – заявив президент.

Раніше 13 березня російський диктатор Володимир Путін нарешті відреагував на пропозицію США припинити бойові дії на 30 днів. Путін сказав, що РФ згодна з пропозиціями припинити бойові дії, "але є нюанси".

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що Володимир Путін надіслав президенту США Дональду Трампу повідомлення про свою пропозицію щодо припинення вогню в Україні через спеціального представника Стіва Віткоффа.

Читайте також: