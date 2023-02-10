"Це не відповідає сьогоднішнім потребам": Макрон висловився про постачання бойової авіації Україні

Макрон вважає, що союзникам України необхідно зосередитись на артилерійському озброєнні і ППО, що можна застосувати якнайшвидше на фронті. Водночас він не виключає постачання Києву бойової авіації.

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що навіть якщо європейські союзники України вирішать надіслати Києву винищувачі, їх все рівно не зможуть відправити в "найближчі тижні".

Про це у п'ятницю, 10 лютого, сказав Макрон після саміту ЄС у Брюсселі за участю президента України Володимира Зеленського, передає Rfi.

"Я нічого не виключаю, але це не відповідає сьогоднішнім потребам", – сказав Макрон.

За словами президента Франції, необхідно, щоб союзники віддавали перевагу обладнанню, яке буде корисним вже і якнайшвидше зможе працювати на фронті. Макрон згадав про гармати Caesar і системи протиповітряної оборони середньої дальності MAMBA, які вже надала Франція.

"Можливо, буде необхідно активізувати постачання артилерійських снарядів і боєприпасів, щоб дозволити Україні почати наступ або протистояти наземним атакам", - сказав він, пообіцявши "працювати над цим найближчими днями".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, побувавши 9 січня на саміті ЄС, сказав, що "щодо винищувачів є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками".

Напередодні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що терміни ухвалення рішень про передавання Україні винищувачів – це тижні.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що рішення про передавання бойової авіації буде ухвалювати НАТО. За його словами, наразі у цьому питанні домовленостей немає.

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