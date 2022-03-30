"Це не відведення, а наслідки вигнання": Зеленський про відхід російських військ з напрямків Києва та Чернігова

Відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі, повідомив президент.
Президент України Володимир Зеленський назвав відхід російських військ із Київського та Чернігівського напрямків не відведенням, а наслідками роботи українських військових.
Про це голова держави сказав у відеозверненні 30 березня.
"Слова, які звучать про нібито відведення російських військ від Києва і Чернігова, про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників", – заявив Зеленський.
"Але також у цей же час бачимо, що відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємось. Ми нікому не віримо – у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз – це найголовніше. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину", – наголосив президент.
Ми нікому не віримо – у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз – це головне. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину.Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 30 березня 2022 р.
Нагадаємо, 29 березня після перемовин представників України та Росії у Стамбулі російська сторона заявила, що окупанти скоротять військову активність на Київському та Чернігівському напрямах.
У Пентагоні 30 березня повідомили, що частина російських військ, які рухалися у напрямку Києва, тепер прямують до Білорусі.
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