"Це не затишшя": Зеленський анонсував підготовку до наступного етапу визволення України

Зеленський спростував поширену у Мережі думку, що після низки перемог на фронті є певне затишшя.

Сьогодні, 18 вересня, президент Володимир Зеленський провів чергову селекторну нараду.

Про глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 18 вересня.

На нараді були присутні: головнокомандувач ЗСУ, міністр внутрішніх справ, керівники розвідки, міністр оборони, міністр інфраструктури, Міністерство закордонних справ, секретар РНБО, Служба безпеки, керівник Офісу президента, "Укроборонпром" та "деякі інші з тих, хто відповідає за найважливіші напрямки допомоги нашим оборонцям".

"Ізюм, Балаклія, Купʼянськ і Харківщина загалом – міста й громади, які ми звільнили. Ці слова звучать зараз. Звучать усюди.

Маріуполь, Мелітополь і Херсон – також звучать, але звучатимуть іще частіше й гучніше, коли ми їх звільнимо.

Донецьк, Горлівка та Луганськ – і вони звучатимуть. Джанкой, Євпаторія, Ялта – і вони також. Обов’язково", – запевнив президент.

Зеленський пояснив, що Україні не потрібні чужі землі.

"Про чуже ми не говоримо. Звучать тільки наші слова, українські слова. Щоранку, щодня, щовечора, щоночі – протягом уже 207 днів", – зазначив він.

Президент наголосив, що Україні вдалося вистояти завдяки ЗСУ, Силам спеціальних операцій, завдяки ГУР, СБУ, теробороні, прикордонникам і системі МВС – від Нацгвардії й Нацполіції до рятувальників ДСНС.

"Найважливіші слова, що звучать завдяки нашим медичним працівникам і транспортникам, завдяки енергетикам і волонтерам, завдяки бійцям інформаційного фронту та освітянам, завдяки дипломатам і багатьом-багатьом іншим, хто виконує свою роботу так, що це посилює нас усіх. Посилює нашу здатність боротися й перемагати", – каже глава держави.

Зеленський спростував поширену у Мережі думку, що після низки перемог на фронті є певне затишшя. За його словами, йдеться не про затишшя, а про підготовку до наступного етапу.

"Це підготовка до наступної низки. До наступної низки дуже важливих для нас усіх слів, які обовʼязково мають звучати. Бо Україна має бути вільною – уся.

І на завершення, як і завжди, слова, які звучать і звучатимуть завжди. Звучать у нас, звучатимуть у наших дітей, звучатимуть в онуків. Звучатимуть у вільній Україні. Вічна слава всім нашим героям!", – підсумував президент.

Раніше Володимир Зеленський розповів, як Україна повертатиме Крим.

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