"Це небезпечно": Шойгу прокоментував заяву Зеленського про Будапештський меморандум

Міністр оборони РФ гадає, що в України є все необхідне для створення ядерної зброї.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про Будапештський меморандум, а також заявив, нібито в України є все для того, щоб створити ядерну зброю.

Свою заяву Шойгу зробив на засіданні Радбезу РФ у понеділок, 21 лютого.

"Хотів би звернути увагу на заяву Зеленського, що вони хотіли б собі повернути статус ядерної країни. Це небезпечно з кількох причин. Перша ­– за довгі роки перебування в СРСР там були створені можливості по створенню такої зброї та її носіїв... Є обладнання, є фахівці і є можливості, набагато більші ніж в Ірану та Північної Кореї", ­– сказав російський міністр оборони.

Нагадаємо, 19 лютого під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки Зеленський оголосив, що ініціює переговори учасників Будапештського меморандуму(Україна, Росія, США та Велика Британія) щодо гарантій безпеки.

"Якщо вони (переговори – ред.) знову не відбудуться, або за їхніми результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів", – сказав український президент.

Будапештський меморандум – як Україна віддала атомну зброю і не вбереглася від війни

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