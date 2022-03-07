"Це - нелюди": Зеленський про те, що окупанти обстріляли хлібзавод та церкву в Україні

"Ким треба бути, щоб таке зробити", - наголосив президент.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російські окупанти - це нелюди, оскільки вони обстріляли хлібзавод у Макарові та церкву на Житомирщині.
Про це президент сказав 7 березня під час свого відеозвернення.
"Сьогодні в Макарові на Київщині вони обстріляли хлібзавод. Для чого старий хлібзавод? Вдумайтесь! Стріляти в хлібзавод. Ким треба бути, щоб таке робити? А щоб зруйнувати ще одну церкву у Житомирській області. Церкву Різдва Пресвятої Богородиці побудовану 1862 року. Це - нелюди", - наголосив президент Зеленський.
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