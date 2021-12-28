"Це ненаукова фантастика": Кулеба про ймовірність "великої угоди" між Заходом та Росією

"Це ненаукова фантастика": Кулеба про ймовірність "великої угоди" між Заходом та Росією

За словами очільника українського МЗС, востаннє така "угода" була на слуху після обрання Трампа і тоді закінчилося все нічим.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, чи є ймовірність якоїсь "великої угоди" між Заходом чи конкретно США та Росією.

Про це очільник МЗС України розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Точкові домовленості можливі, однак жодних "великих угод" з Росією бути не може, бо там зав'язана така велика кількість питань, що якщо допускати формування якогось "пакету", то цей пакет ніколи не вдасться сформувати, бо він буде постійно розростатись і ставати все більш складним. "Велика угода" між Заходом і Росією – це ненаукова фантастика", - заявив Кулеба.

Він також назвав Росію закомплексованою країною, оскільки у Москва хоче, щоб з нею говорили тільки Сполучені Штати і показує, що Європейський союз для них ніхто, НАТО – ніхто, а їхній рівень розмови – США.

Раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що переговори Росії та США щодо гарантій безпеки пройдуть одразу після новорічних канікул. У Білому домі проінформували, що Сполучені Штати Америки та Російська Федерація 10 січня 2022 року проведуть переговори про контроль над озброєннями та ситуацію в Україні.

Нагадаємо, що російське МЗС оприлюднило, як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени Україну. Так, у пункті 4 повідомляється, що США будуть зобов'язані "виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору у східному напрямку, відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

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