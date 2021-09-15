"Це неоднозначна фраза": син Чорновола прокоментував заяву щодо можливого вбивства його батька кастетом

На тілі В'ячеслава Чорновола були ушкодження, які не характерні для ДТП.

Син В'ячеслава Чорновола Тарас Чорновіл розповів, що заява колишнього заступника генерального прокурора Миколи Голомші про те, що його батька могли вбити - це не нова інформація.

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Про це він сказав у коментарі "Суспільному".

Тарас Чорновіл наголосив те, що В'ячеслава Чорновола могли вбити, обговорювали дуже давно і це, на його думку, відповідає дійсності. Син дисидента зазначив, що поки достовірно невідомо, через що насправді загинув його батько, оскільки не було чесного слідства.

"Насправді, це є неоднозначна фраза (про кастет), і ми з паном Голомшою це обговорювали і в слідстві, і в суді. Припущення було під час однієї з експертиз, яка працювала з матеріалами попередніх експертиз, тобто це не була ексгумація, це не було дослідження тіла В'ячеслава Чорновола, а були дослідження фотографій, які були зроблені при першій сфальсифікованій експертизі", - пояснив політик.

Тарас Чорновіл додав, що на тілі його батька були ушкодження, які не характерні для ДТП.

"Тоді експерт вказав на сліди на черепі мого батька, які не можна, з його погляду, пояснити аварією. Він вважав, що вони нагадують, за його даними, на те що, по голові вдарили кастетами. Дійсно, такі удари не характерні для аварії, але слідство жодної відповіді на його заяви, на його окрему думку, не дало. Ми не маємо простої відповіді на питання, звідки з'явились саме такі ушкодження, про які говорив сам Голомша і той експерт", - наголосив Чорновіл.

Нагадаємо, колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша розповів, що дисидент, лідер "Народного руху України", відомий український політик 1990-х років В’ячеслав Чорновіл загинув не внаслідок ДТП, а був вбитий кастетом.

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