"Це непотрібний крок для Путіна": Пентагон про погрози РФ ядерною зброєю

"Це непотрібний крок для Путіна": Пентагон про погрози РФ ядерною зброєю

Російські стратегічні сили перебувають у підвищеній готовності через посилення бойових дій в Україні.

Міністерство оборони США заявило, що захистить США і союзників. У Пентагоні відповіли на погрози президента Росії Володимира Путіна.

Офіційні особи США не сумніваються в повідомленнях про те, що президент Путін привів російські сили ядерного стримування у стан підвищеної бойової готовності.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

"У нас немає підстав сумніватися в достовірності цих повідомлень. Однак це непотрібний крок для Путіна, оскільки Росія ніколи не була під загрозою з боку НАТО і, звичайно, з боку України", - сказав представник Міністерства оборони США.

"Ми залишаємось впевненими в нашій здатності захистити себе, наших союзників і партнерів, і це включає в себе сферу стратегічного стримування", - сказав чиновник.

Стосовно ситуації в Україні, чиновник сказав, що українці чинять жорсткий опір перед обличчям вторгнення російських військ, додавши, що жодне велике місто всередині України досі не було захоплено.

«Ми вважаємо, що їх просування було уповільнено як опором українців, які були досить креативними у пошуку способів атаки на колони, так і, по-друге, дефіцитом палива та проблемами життєдіяльності, які вони мали», – сказав чиновник.

Нагадаємо, Путін під час вторгнення до України використав дві третини загальної бойової потужності Росії.

Посол України в США Оксана Маркарова, коментуючи новину про мирні переговори з Росією як можливий спосіб припинення російського вторгнення до України, зауважила, що її країна не готова до капітуляції.