"Це непотрібний крок для Путіна": Пентагон про погрози РФ ядерною зброєю

Російські стратегічні сили перебувають у підвищеній готовності через посилення бойових дій в Україні.
Міністерство оборони США заявило, що захистить США і союзників. У Пентагоні відповіли на погрози президента Росії Володимира Путіна.
Офіційні особи США не сумніваються в повідомленнях про те, що президент Путін привів російські сили ядерного стримування у стан підвищеної бойової готовності.
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
"У нас немає підстав сумніватися в достовірності цих повідомлень. Однак це непотрібний крок для Путіна, оскільки Росія ніколи не була під загрозою з боку НАТО і, звичайно, з боку України", - сказав представник Міністерства оборони США.
"Ми залишаємось впевненими в нашій здатності захистити себе, наших союзників і партнерів, і це включає в себе сферу стратегічного стримування", - сказав чиновник.
Стосовно ситуації в Україні, чиновник сказав, що українці чинять жорсткий опір перед обличчям вторгнення російських військ, додавши, що жодне велике місто всередині України досі не було захоплено.
«Ми вважаємо, що їх просування було уповільнено як опором українців, які були досить креативними у пошуку способів атаки на колони, так і, по-друге, дефіцитом палива та проблемами життєдіяльності, які вони мали», – сказав чиновник.
Нагадаємо, Путін під час вторгнення до України використав дві третини загальної бойової потужності Росії.
Посол України в США Оксана Маркарова, коментуючи новину про мирні переговори з Росією як можливий спосіб припинення російського вторгнення до України, зауважила, що її країна не готова до капітуляції.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 150
- бойові броньовані машини - понад 70
- гармати - 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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