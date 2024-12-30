"Це неприпустимо": Сибіга закликав ЄС припинити купувати скраплений газ у Росії

Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни Євросоюзу відмовитись від імпорту скрапленого газу з Росії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС України.

Голова МЗС відреагував на публікацію Financial Times про те, що протягом 2024 року країни ЄС імпортували рекордний обсяг російського LNG-газу.

"Це неприпустимо. Імпорт російського LNG-газу до ЄС має бути заборонений в рамках подальших санкцій і замінений поставками зі США та інших партнерів. На ринку достатньо скрапленого природного газу, щоб не фінансувати злочинний російський режим разом із його агресією, воєнними злочинами та гібридними атаками», — заявив Сибіга.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що “Газпром” припиняє постачання газу до Молдови.

Крім того, ми раніше інформували, що Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України.

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