"Це неприпустимо": Сибіга закликав ЄС припинити купувати скраплений газ у Росії

Протягом 2024 року країни ЄС імпортували рекордний обсяг російського LNG-газу.
Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни Євросоюзу відмовитись від імпорту скрапленого газу з Росії.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС України.
Голова МЗС відреагував на публікацію Financial Times про те, що протягом 2024 року країни ЄС імпортували рекордний обсяг російського LNG-газу.
"Це неприпустимо. Імпорт російського LNG-газу до ЄС має бути заборонений в рамках подальших санкцій і замінений поставками зі США та інших партнерів. На ринку достатньо скрапленого природного газу, щоб не фінансувати злочинний російський режим разом із його агресією, воєнними злочинами та гібридними атаками», — заявив Сибіга.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що “Газпром” припиняє постачання газу до Молдови.
Крім того, ми раніше інформували, що Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України.
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