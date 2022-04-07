"Це неприйнятно": Лавров про обговорення питання Криму та Донбасу на зустрічі президентів

"Це неприйнятно": Лавров про обговорення питання Криму та Донбасу на зустрічі президентів

Міністр сказав, що у стамбульському документі українці нібито чітко сформулювали, що майбутні гарантії безпеки держави не поширюються на Крим та Севастополь.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна представила новий прєкт угоди з РФ, і в ньому є нібито "відхід від найважливіших пропозицій", які українська та російська сторони зафіксували на зустрічі у Стамбулі 29 березня.

Про це пише російське видання РБК.

"Нагадаю, у тому стамбульському документі українці чітко сформулювали, що майбутні гарантії безпеки України не поширюються на Крим та Севастополь. У вчорашньому проєкті ця чітка констатація відсутня, замість неї пропонуються розмиті формулювання про якийсь "ефективний контроль", причому станом на 23 лютого", – заявив Лавров.

Він додав, що Україна пропонує обговорювати питання Криму та Донбасу на зустрічі президентів і "це неприйнятно". Міністр зазначив, що Кремль неодноразово раніше казав, що зустріч президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського можлива лише після погодження письмового варіанту угоди.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що упродовж 15 років, які хочуть виділити на вирішення питання Криму, Україна та Росія шукатимуть відповідне рішення дипломатичним шляхом.

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