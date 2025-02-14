"Це незграбно": міністр оборони Німеччини назвав помилки США щодо України

Зокрема, Борис Пісторіус наполіг на місці для Європи за столом переговорів щодо війни в Україні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав помилкою США те, що вони зняли зі столу переговорів два важливих питання щодо України – її членство в НАТО та територіальну цілісність.

Про це німецький міністр сказав журналістам у Мюнхені, повідомляє "Суспільне".

Як сказав Пісторіус, заздалегідь було зрозуміло, що адміністрація президента США Дональда Трампа хоче швидкої мирної угоди між Росією та Україною.

"Тепер нам потрібно прояснити кілька речей: Хто сидить за столом переговорів? Хто забезпечить мирну угоду?" – зауважив міністр.

Також читайте Угода Трампа з Путіним щодо України становить загрозу для Європи — FT

Він послався на повідомлення преси, вказавши, що Трамп вже заявив – Україна має бути залучена до переговорів. На думку Пісторіуса, це добре, але цього буде недостатньо, адже потрібна ще й участь Європи.

"Йдеться про мирний лад для Європи з агресивним сусідом, Росією. Йдеться про наше сусідство, і саме тому ми, європейці, повинні теж брати участь у переговорах. Без участі Європи у будь-якій формі у переговорах важко уявити, що від європейців після цього очікують, як вони забезпечать цей мир, не беручи участі у переговорах", – висловився очільник Міноборони Німеччини.

Він висловив жаль через те, що американська адміністрація зняла зі столу переговорів два важливих питання без жодної необхідності в цьому: членство України в НАТО і те, який вигляд матимуть територіальні зміни в Україні.

"Я думаю, що це було незграбно. Я думаю, що це була помилка. На мою думку, було б набагато краще говорити про можливе членство України в НАТО і можливі територіальні зміни лише за столом переговорів, коли Україна також залучена, а не заздалегідь, до певної міри без отримання плати від Путіна. Я вважаю, що це неправильно", – розповів Пісторіус.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявляв про малу ймовірність того, що Україна поверне собі кордони 2014 року. Він також заявив про малоймовірність вступу держави до НАТО і розташування американських військ на українській території.