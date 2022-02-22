"Це нісенітниця": у США відреагували на слова Путіна про "миротворців" на Донбасі

"Це нісенітниця": у США відреагували на слова Путіна про "миротворців" на Донбасі

Кремль намагається створити привід для подальшого вторгнення.

Російській війська, які президент країни-агресора Володимир Путін доручив ввести в ОРДЛО, не є "миротворцями" - як про це говорить він.

Про це під час екстреного засідання Ради безпеки ООН заявила представниця США Лінда Томас-Грінфілд.

За її словами, Кремль намагається створити привід для подальшого вторгнення в Україну. Адже, наголосила Томас-Грінфілд, окуповані райони українського Донбасу контролювалися маріонетками Кремля від 2014 року. Натомість тепер Путін вирішив визнати їх "республіками" та розмістити там російські війська.

"Він називає їх миротворцями. Це нісенітниця. Ми знаємо, які вони насправді", - сказала дипломатка.

Дії РФ вона назвала атакою на суверенітет та територіальну цілісність України.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

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