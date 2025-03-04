"Це — пауза": американський чиновник прокоментував Fox News призупинення військової допомоги для України

Адміністрація американського президента Дональда Трампа призупиняє будь-яку допомогу Україні, включаючи зброю в транзиті або в Польщі, доки українські лідери не продемонструють більше вдячності за підтримку США та відданість миру.

Про це пише Fox News.

Пауза сталася через декілька днів після спірної зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Дональдом Трампом у Білому домі щодо того, як завершити війну, ініційовану Росією.

Високопоставлений чиновник адміністрації Трампа заявив Fox News, що військова допомога буде призупинена, доки "українські лідери не продемонструють прихильність добросовісним мирним переговорам".

"Це не припинення допомоги назавжди, це пауза. Замовлення виходять прямо зараз", — зауважив чиновник.

"Посадовець зауважив, що цей крок став відповіддю на поведінку Зеленського за останній тиждень", — пише видання.

Нагадаємо, що раніше у Білому домі підтвердили призупинення військової допомоги США для України.

"Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє розв'язанню проблеми", – сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Дональд Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського за його слова про те, що до закінчення війни з Росією ще "дуже, дуже далеко".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.