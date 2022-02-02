"Це питання справедливості": Зеленський відреагував на виключення Трухіна із "Слуги народу"

Зеленський сказав, що із цією справою мають розібратися правоохоронці.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи виключення нардепа Олекандра Трухіна з партії "СН" після оприлюднення відео щодо його участі в ДТП, заявив, що підтримує "Слугу народу" у цьому рішенні. За словами президента, усі мають бути рівні перед законом і нести відповідальність за порушення.

Про це він заявив на брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

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За його словами, рішення про виключення Трухіна є питанням справедливості, оскільки всі посадовці мають бути рівними перед законом. Крім того, Зеленський зауважив, що нардеп має бути прикладом, і він очікував від партії "саме такої реакції".

"Щодо пана Трухіна. Оприлюднено відео. Я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії, партії "Слуга народу". Думаю, що всі одноголосно підтримують, щоб звільнити Трухіна з партії. Це ж питання справедливості. Всі повинні бути рівні, всі повинні відповідати за це. І всі, повірте мені, точно будуть відповідати за це, незважаючи на те, який це проступок, або це серйозне правопорушення. По-перше, ти – депутат, ти є прикладом. І тому маєш нести особливу відповідальність. Я очікую саме на таку реакцію наших правоохоронців і депутатів партії "Слуга народу", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, народного депутата Олександра Трухіна 2 лютого виключили з партії "Слуга Народу".

Раніше повідомлялося, що депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП у серпні 2021 року. Внаслідок аварії постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. За попередньою інформацією, політик нібито перебував напідпитку, а тест на алкоголь проходити відмовився.

Нещодавно в Мережі опублікували відеозапис з місця аварії. На кадрах видно, як Трухін намагається домовитися із поліцейським про те, щоб залишити місце ДТП, та обіцяє згодом "знайтися" з правоохоронцем і "віддячити" йому. Розслідування справи триває.

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