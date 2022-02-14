"Це покаже, для кого Україна - майданчик для грошей": Зеленський дав "втікачам" добу на повернення з-за кордону

"Це покаже, для кого Україна - майданчик для грошей": Зеленський дав "втікачам" добу на повернення з-за кордону

Президент запропонував "втікачам" стати пліч-о-пліч з українським народом.

Володимир Зеленський закликав державних службовців та нардепів, які виїхали за кордон через загрозу російської агресії, повернутись до України.

Про це 14 лютого під час звернення до українців сказав президент Володимир Зеленський.

"А тепер я хочу звернутися не до тих, хто залишився з Україною і в Україні, а до тих, хто її покинув у цей найвідповідальніший момент. Ваша сила - не у ваших грошах, не у літаках. А у громадянській позиції, яку ви можете проявити. Поверніться до своїх людей та до своєї країни, завдяки яким ви отримали свої заводи та статки. Сьогодні кожен проходить справжній тест на громадянина України. Пройдіть його гідно! Нехай всі зрозуміють, для кого Україна - дійсно батьківщина, а для кого - просто майданчик для грошей", - сказав президент.

Володимир Зеленський дав "втікачам" 24 години на повернення до України.

"Окремо звертаюся до всіх представників держави - державних службовців, народних обранців всіх рівнів, які залишили країну або планують це найближчим часом зробити. Вам народ України довірив не тільки керувати державою, а й захищати її. Це ваш прямий обов'язок в такій ситуації бути разом з нами, з українським народом. Я зараз пропоную вам протягом 24 годин повернутися на батьківщину і стати пліч-о-пліч з українською армією, з нашою дипломатією, з нашим народом", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо:

Станом на вечір 14 лютого за межами України перебуває 23 народних депутатів.

Володимир Зеленський встановив дедлайн нардепам і олігархам на повернення до України, "інакше будуть серйозні висновки".

Свою чергою, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив думку, що всі ті нардепи, які хочуть боронити Україну, завтра будуть в залі Ради на засіданні.

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