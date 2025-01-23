«Це політичне замовлення»: мер Ірпеня Маркушин пояснив, чому проти нього відкрили справу напередодні сесії

За словами самого мера, його підозрюють у незаконному перетині кордону у серпні 2022 року, а заяву до ДБР написав колишній міський голова Ірпеня бізнесмен Володимир Карплюк.

«Я на декілька днів виїхав з України забрати військову допомогу, «мавіки», і заїхав на два дні до свого сина Марка, якому виповнювалося два рочки. Я, як батько-одинак, маю право виїжджати за кордон без системи «Шлях». Я один виховую свого сина, у якого, на жаль, померла мама. І в той час він був в Італії, як біженець», — пояснив Маркушин.

Міський голова додав, що на день народження його сина в Італії були також запрошені депутат Ірпінської міськради Олександр Пащинський та Володимир Карплюк. Саме тоді, за словами Маркушина, «вони і зняли «відеодокази» мого страшного «злочину».

«То в чому злочин? Як єдиний опікун Марка (мама, моя кохана дружина Наталя, померла через місяць після пологів) я маю право виїхати до сина без будь-яких додаткових дозволів, але знав, що повернусь із допомогою, тож оформився офіційно», — зазначив Макрушин.

Мер Ірпеня називає розслідування ДБР «замовною справою» та заявляє, що у такий спосіб Карплюк нібито хоче хоча б тимчасово відсторонити його від посади «напередодні критично важливої сесії», на якій депутати мають розглянути питання скасування оренди землі під незаконними будівлями, до яких має відношення Карплюк.

Також Маркушин запросив до себе на суд (Печерський районний суд Києва) всіх, хто хоче «на власні очі побачити, як виглядає політичне замовлення в Україні».

Нагадаємо, в Ірпені міськрада планує знести ринок та житловий комплекс колишнього мера Володимира Карплюка, є фігурантом низки кримінальних проваджень й по деяких з них вже йдуть судові процеси.