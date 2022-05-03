"Це повна нісенітниця": Данілов прокоментував "спецоперацію" Білорусі в Україні, якою хвалився Лукашенко

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував випади Олександра Лукашенка, який заявив, що провів свою "спецоперацію" в Україні.

Вона нібито полягала у звільненні білоруських водіїв, яких "негідники українці захопили разом з їхніми автомобілями та вагонами".

Про це Данілов розповів в ефірі програми "Право на владу" з Наталією Мосейчук на "1+1".

"Що він (Лукашенко - ред.) там собі розповідає, то це повна нісенітниця. Я пам'ятаю, коли він сказав, що там ціла спецоперація була розроблена нашими спецслужбами для того, щоб визволити. Тут були водії з Білорусі, яких ми спокійно передали білоруській стороні, вони нам не були потрібні", - заявив секретар РНБО.

За його словами, Лукашенко - дядько-казкар, який розповідає казки для свого електорату, для свого населення, щоб вони там думали, яка ж міцна у них країна, які міцні у них спецслужби. "Це були водії вантажівок, які під час війни, так сталося, перебували на нашій території, перевозили російські товари. Відповідним чином до них не було застосовано жодної сили, їх просто попросили піти до себе додому і відправили туди їх", - додав Данілов.

Він також відповів, чи забрала українська сторона у водіїв з Білорусі машини. "Ну, дивіться, нам же потрібні машини. Закінчиться війна... В нас на сьогодні воєнний стан", - наголосив секретар РНБО України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 69-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Варто зазначити, що російські війська, які зайшли 24 лютого до Чернігівської області та збиралися атакувати Київ, потрапили до України саме з Білорусі. Звідти по мирним українським містам запускалися також і ракети та підіймалася в небо ворожа авіація, яка бомбила Україну.

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