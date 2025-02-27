“Це повне здирництво”: ексміністр оборони Британії розкритикував угоду США та України

Він наголосив, що США та Європа надавали допомогу, але це було вигідно і самим Заходу.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що США отримали значну вигоду від наданої Україні допомоги. Він підкреслив, що більшість озброєння передавалася на умовах дарування, однак це дозволило Заходу переозброїти власні армії новою технікою.

Про це Воллес заявив в інтерв’ю CNN.

“Це повне здирництво. США та Європа надали більшу частину допомоги на умовах дарування, звісно, й військову техніку. І, не забуваймо, подарувавши переважно стару техніку, ми переозброїлися новою,” – зазначив він.

На думку ексміністра, значна частина фінансування, про яке заявляє Вашингтон, осідала в Пентагоні та американських компаніях.

“Військові були дуже щасливі, особливо американські. Якщо подивитися на витрати, багато з них насправді осідали в Пентагоні та американських компаніях. Тому я не впевнений, що Трамп має право щось вимагати від України, яка, до речі, у відчаї і намагається вижити,” – наголосив Воллес.

Він також провів паралелі з минулим, зазначивши, що Британія виплачувала військові позики США аж до 2006 року.

“Америка завжди хоче повернути свої гроші. Британія припинила виплачувати військові позики США за Другу світову у 2006 році. Але Україні доведеться балансувати, щоб щось отримати,” – підкреслив він.

Водночас Воллес звернув увагу на відсутність гарантій безпеки в угоді, яку обговорює Київ і Вашингтон.

“Що за це отримує Зеленський?” – риторично запитав ексміністр.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні та Росії угоду про "припинення війни", яка буде найкращою для обох сторін. Він оцінив можливість повернути Україні окуповані території та зняття санкцій з РФ.

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