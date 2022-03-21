"Це правильне місце для того, щоб знайти мир": Зеленський розповів про можливі переговори з РФ у Єрусалимі

"Це правильне місце для того, щоб знайти мир": Зеленський розповів про можливі переговори з РФ у Єрусалимі

Зеленський прокоментував свій виступ у Кнесеті.

Президент України Володимир Зеленський виступив в Кнесеті (ізраїльському парламенті - ред.) перед всіма депутатами та урядовцями.

Про це йдеться в черговому зверненні глави української держави до народу у Telegram-каналі.

"Але передусім я говорив від вашого імені, імені всіх українців, говорив з народом Ізраїлю, який, я впевнений, розуміє нас, як вільні люди вільних людей. Звичайно, Ізраїль має свої інтереси, стратегію захисту своїх громадян. Ми все це розуміємо. Прем'єр-міністр Ізраїлю пан Бенет намагається знайти переговорний шлях з Росією і ми за це вдячні, за кожне зусилля - щоб раніше чи пізніше ми почали говорити з Росією. Можливо, в Єрусалимі. Це правильне місце для того, щоб знайти мир. Якщо це можливо", - заявив очільник українців.

"А у российских пропагандистов сегодня довольно сложная задача. Впервые в истории президент иностранного государства выступал в Кнесете по видеозаписи перед народом Израиля, президент Украины, которого в Москве обвиняют в "нацизме", выступал в Кнесете, перед народом Израиля. Уже один этот факт подтверждает, что в Москве все не так", - додав він.

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