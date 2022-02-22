"Це правильний крок": Україна відреагувала на зупинку Німеччиною сертифікації "Північного потоку-2"

"Це правильний крок": Україна відреагувала на зупинку Німеччиною сертифікації "Північного потоку-2"

Без сертифікації газопровід не зможе бути запущений.

У МЗС України привітали зупинку Німеччиною сертифікації російського "Північного потоку-2".

Про це 22 лютого у Тwitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вітаю рішення ФРН зупинити сертифікацію "Північного потоку-2". За нинішніх умов це правильний крок з моральної, політичної та практичної точок зору. Справжнє лідерство передбачає складні рішення у важкі часи. Крок Німеччини це доводить", - написав він.

Вітаю рішення ФРН зупинити сертифікацію Північного потоку 2. За нинішніх умов це правильний крок з моральної, політичної та практичної точки зору. Справжнє лідерство передбачає складні рішення у важкі часи. Крок Німеччини це доводить. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2022

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наказав Міністерству економіки країни зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2" після визнання Росією терористичних організацій "ЛДНР". Як повідомляє Spiegel із посиланням на власні джерела, німецький уряд уже зупинив процес погодження "Північного потоку-2".

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Варто зазначити, що увесь цивілізований світ засудив визнання Кремлем ОРДЛО, яке є прямим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

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