"Це продовження тортур": голова МЗС пояснив, що повернення на позиції 24 лютого – це не перемога України

Перемога України у війні – це повне відновлення її територіальної цілісності. Повернення лише на позиції станом на 24 лютого означатиме продовження тортур України, що тривали від 2014 року.

А остаточною перемогою України стане те, коли лідер Росії на колінах вибачиться за все заподіяне зло.

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Повернення на позиції 24 лютого – це продовження тортур, в яких жила Україна з 2014 по 2022 рік. Перемога України в цій війні – це повне відновлення її територіальної цілісності, де можливо – військовим, а де можливо – дипломатичним шляхом", – розповів міністр.

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Він додав, що потім настане друга фаза війни.

"Це буде притягнення винних у воєнних злочинах, у злочинах проти людяності, у злочині агресії до відповідальності і виплата компенсацій", – уточнив Кулеба.

За його словами, третьою фазою війни стане покаяння російського народу і політичної еліти.

"Я абсолютно продовжую вірити, що настане день, коли якийсь лідер Росії, хто б це не був, приїде в Україну, стане на коліна перед памʼятником жертвам російської агресії, дуже довго стоятиме на колінах і вибачатиметься за все зло, заподіяне нам. І ось коли це відбудеться – це вже буде остаточна перемога України", – вважає голова МЗС.

Нагадаємо, екскомандувач силами США в Європі Бен Годжес заявив, що Україна до кінця 2022 року може відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Для цього потрібно, щоб Захід постачав зброю в достатніх об’ємах.

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