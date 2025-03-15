"Це продовження вистави": ексзаступник Генштабу про заяви Трампа щодо ЗСУ

Раніше Росія неодноразово використовувала інформаційні маніпуляції, щоб вплинути на суспільну думку, і тепер у цій грі бере участь і Трамп.

Заяви президента США Дональда Трампа про нібито оточення українських військових у Курській області – це продовження інформаційної вистави, яку він розпочав ще з дня своєї інавгурації.

Таку думку висловив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко в ефірі Radio NV.

"Елементами цієї вистави є гучні заяви – то про вирішення всіх питань за добу, тепер уже за сто днів. Трамп намагається подати Путіна як “хорошого хлопця”, який домовиться про все. Але він уже зрозумів, що все не так просто, хоча продовжує грати свою роль", – зазначив Романенко.

Генерал також наголосив, що через відсутність реальних досягнень Трампа підключається американська пропаганда, яка підіграє російським фейкам.

"Потрібно чітко пояснювати, що це фейки та спекуляції, у яких, на жаль, бере участь не лише російська пропаганда, а й президент США. Це свідчить про його невпевненість у своїх діях", – наголосив військовий експерт.

Щодо реальної ситуації в Курській області, Романенко повідомив, що там тривають складні бої, і справді відбувається відведення деяких українських підрозділів.

"Так, деякі невеликі підрозділи потрапляють в оточення. Росіяни поширювали фейки про захоплення наших військових і навіть їхній розстріл", – розповів він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав США не піддаватися на спроби Росії затягнути початок 30-денного припинення вогню, згоду на яке уже дала українська сторона.

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