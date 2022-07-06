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"Це просто дрібниця": Зеленський заявив про відсутність непорозумінь із Генштабом ЗСУ

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"Це просто дрібниця": Зеленський заявив про відсутність непорозумінь із Генштабом ЗСУ

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що між ним та Генштабом ЗСУ немає жодних непорозумінь. Питання про дозволи на переміщення військовозобов’язаних глава держави назвав "дрібною помилкою".

Зеленський додав, що згадане рішення було ухвалене не зовсім правильно і його скасують.

Про це президент сказав журналістам 6 липня, пише "Українська правда".

"У нас сьогодні була зустріч з військовими. У нас вони щодня відбуваються, ці засідання, але сьогодні було окреме засідання щодо рішення Генштабу 5 липня. Ми вирішили, що рішення було прийнято не зовсім правильно, і його відмінять", – розповів глава держави.

"Що стосується можливих непорозумінь між мною і Генштабом, то ніяких непорозумінь нема. Це дрібна помилка у порівнянні з тією великою єдністю, яку ми демонструємо перед обличчям російської загрози. Це просто дрібниця. Це ні про що", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 6 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про скасування рішення про обмеження на пересування для військовозобов'язаних. Документ відправили на доопрацювання.

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