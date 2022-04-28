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"Це просто виправдання поразки": Байден прокоментував заяву Лаврова про НАТО і ядерну зброю

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19к
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"Це просто виправдання поразки": Байден прокоментував заяву Лаврова про НАТО і ядерну зброю

Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що слова голови МЗС Росії Сергія Лаврова про нібито безпосередню участь НАТО у війні РФ проти України є свідчення відчаю держави-агресорки.

Байден наголосив, що Україні допомагають у тому, щоб вона могла оборонятися.

Про це американський лідер сказав у зверненні щодо ситуації в Україні 28 квітня.

"Звичайно, це (заява Лаврова – ред.) мене непокоїть. Тому що це свідчить про відчай, який зараз відчуває Росія, тому що вони по суті справді зазнали невдачі. Тому вони роблять такі заяви, що це нібито вже конфлікт з НАТО. Але насправді це просто більше рефлексія. Це просто свідчення їхньої поразки, їхньої невдачі", – сказав президент США.

"Ми допомагаємо українцям військовою допомогою, щоб українці могли чинити опір. Відповідно тепер вони (росіяни – ред.) стверджують, що Сполучені Штати і всі країни-члени НАТО також залучені до цієї війни. Це просто виправдання їхньої поразки", – додав Байден.

Він також наголосив, що робити такі заяви – нерозумно з боку РФ і ніхто не повинен робити легковажні заяви про застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, Лавров заявив, що озброєння, яке Захід постачає до України, буде ціллю для збройних сил Росії, а також – що введення військ НАТО до України призведе до Третьої світової війни. Голова МЗС РФ також назвав реальним ризик ядерної війни.

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