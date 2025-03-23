"Це російська точка зору": Віткофф виправдався за слова про "референдуми" на окупованих територіях

Він зазначив, що не підтримує жодну зі сторін — ні Росію, ні Україну.

Стів Віткофф, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа, прокоментував свою заяву щодо окупованих Росією українських територій. Раніше він зазначив, що жителі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей начебто проголосували на "референдумах" за приєднання до РФ.

У коментарі телеканалу Fox News Віткофф пояснив, що не підтримує жодну зі сторін — ні Росію, ні Україну, а лише переказав позицію, яка існує всередині самої РФ.

"У самій Росії існує думка, що ці території є російськими, що там відбулися референдуми, які виправдовують ці дії", — сказав Віткофф.

Він також підкреслив, що головне завдання зараз — з’ясувати суть конфлікту та знайти шляхи до його вирішення.

Раніше Віткофф заявив, що найбільшою проблемою в урегулюванні розпочатої Росією проти України війни спецпосланець називає Крим і "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два" та готовність визнати їх російськими.